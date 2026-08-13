Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

13.08.2026 10:20:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları, ikinci günde de sürüyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.00 sıralarında, yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 220 personel sevk edildi.

Image

Yangına müdahale sırasında 1 arazözün devrilmesi sonucu 2 orman personeli yaralandı.

Yaralılara ilk müdahalenin yapılması için bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Image

Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurlarının çalışması dururken, gece boyunca karadan müdahale sürdü.

Bugün, sabahın ilk ışıklarıyla, 4 uçak ve 6 helikopter ile yangın söndürme çalışmalarına yeniden başlandı.

İlgili Konular: #orman yangını #aydın