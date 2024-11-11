Aydın’da 1 haftada 133 aranan şahıs yakalandı

Aydın’da emniyet ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmalarda 133 aranan şahıs yakalandı.

Aydın’da 1 haftada 133 aranan şahıs yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 11:16

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan 1 haftalık çalışmalarda toplam 15 bin 886 şahıs sorgulandı.

Yapılan sorgulamalar ve çalışmalar sonucunda aranması olan 133 şahıs yakalandı, 62 şahıs tutuklandı.

Ayrıca yapılan aramalarda ise 10 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 87 adet fişek, 3 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 6 kilo 17 gram uyuşturucu madde, 396 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Faili meçhul 16 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. 22 bin 755 araç ve motosikletin de sorgusu yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 171 araç trafikten men edildi, 5 bin 805 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.


Etiketler: #İl Emniyet Müdürlüğü #Emniyet Müdürlüğü #Emniyet

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