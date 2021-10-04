Aydın'da bir güzellik merkezinin ortakları arasında kavga çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltında
Aydın'da bir güzellik merkezinin ortakları arasında silahlı kavga çıktı, iki kişi yaralandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir güzellik merkezinin ortakları arasında çıkan silah kavgada 2 kişi yaralandı.
Atatürk Caddesi'nde bir kafede buluşan A.T, B.K. ve M.K. arasında, alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, B.K. ve M.K, silahla bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine, belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan A.T. ile yanında bulunan B.Ç, M.I. ve O.Ç'yi, Söke kara yolunda yakaladı.
Şüpheli A.T. ile yaralanan 2 kişinin, bir güzellik merkezini işlettikleri öğrenildi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı