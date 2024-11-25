Aydın'da feci kaza... Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

Aydın’ın Köşk ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Aydın'da feci kaza... Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı
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İHA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:56

Soğukkuyu Mahallesi Değirmen mevkiinde sabah saatlerinde Köşk istikametine doğru ilerleyen C.A. idaresindeki 34 JV 9041 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kayboldu.

Kontrolden çıkan otomobil, savrularak takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan C.A.’yı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobil hurdaya dönerken, ağır yaralanan C.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #aydın #kaza

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