Aydın’da Güllübahçe'nin altyapısı modern bir yapıya kavuşuyor

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), ilk etabı daha önce bitirilen Söke Güllübahçe Mahallesi kanalizasyon altyapısının ikinci etap çalışmalarına devam ediyor.

İZMİR / Cumhuriyet
01 Eylül 2022 Perşembe, 12:25
Aydın’da Güllübahçe'nin altyapısı modern bir yapıya kavuşuyor
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Aydın genelinde altyapı çalışmalarına ara vermeden devam eden ASKİ ekipleri, Söke Güllübahçe’de de çalışmalarını sürdürüyor. İlk etabın tamamlanmasının ardından ekipler, 7 kilometrelik ikinci etap çalışmaları için mahallede hummalı bir çalışma yapıyor. Toplam 9 milyon 625 bin liralık yatırım yapılan ikinci etap da bitirildiğinde Güllübahçe daha modern bir altyapı ağına kavuşmuş olacak. 

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Güllübahçe’nin altyapısını da modern bir hale getireceklerini söyleyip, Aydın genelinde altyapı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünün altını çizdi. Başkan Çerçioğlu, Güllübahçe’deki çalışmayı kısa süre içerisinde bitirip hizmete almayı planladıklarını belirtti.


Altyapı aydın Özlem Çerçioğlu

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