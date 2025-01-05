Aydın'da jandarmadan ÇEMBER-55 operasyonu: Çok sayıda gözaltı...
Aydın’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ÇEMBER-55 operasyonu kapsamında 36 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca 2-3 Ocak 2025 tarihleri arasında ÇEMBER-55 operasyonu düzenlendi.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Operasyon kapsamında; 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 17 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 11 şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik aranmakta olan 7 şahıs olmak üzere toplamda 36 şahıs yakalandı.
Yakalanan 36 şahıs arasında; uyuşturucu suçundan 7, yağma suçundan 1, hırsızlık suçundan 4, dolandırıcılık suçundan 1, vergi usul kanununa muhalefet suçundan 2 ve diğer suçlardan aranan 21 şahsın bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: #Operasyon #Jandarma
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