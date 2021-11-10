Aydın'da öğrenci servisinden düşen hostes, hastanede yaşamını yitirdi

10 Kasım 2021 Çarşamba, 15:44

Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde öğrencileri taşıyan okul servisi, iddiaya göre kapısı açık halde hareket etti. Bu sırada dengesini kaybeden hostes Nilgün Ediz, kapıdan aşağıya düştü.

Genç kadın kafasını beton zemine vurarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ediz, Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ediz, yapılan müdahalelere rağmen 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazanın ardından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan sürücü Ü.Ç. ise yeniden gözaltına alındı.

