Aydın'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!

Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!
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İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 15:41

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri uzun süreli takip sonucunda birçok şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon için düğmeye bastı.

Efeler ilçesinde merkez bucağı Yeniköy Mahallesi'nde K.Y. ve B.Ö. adlı şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ev aramalarında satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #aydın #narkotik #Operasyon #uyuşturucu

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