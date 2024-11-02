Aydın'da yangın paniği: Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da yangın paniği: Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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İHA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 09:12

Zafer Mahallesi 127 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda, O.B.’nin yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #112 Acil #Yangın

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