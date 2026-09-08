Ayhan Bora Kaplan’ın rüşvet davasında tüm sanıklar beraat etti!

Ankara Emniyeti’nde dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Arslan ile eski Asayiş Şube Müdürü Oben Özay, Başkomiser Ercan Karagöz ve polis memuru Serdar Coşkun’un, suç örgütü kurma iddiasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan ile bağlantılı rüşvet ve mal bildirimine aykırılık iddialarıyla görülen davaya dün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce devam edildi. Tüm sanıklar duruşma salonunda hazır edildi.

SAVCILIK BERAAT İSTEDİ

Duruşmada savcılık, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmaları için yeterli ve kesin bulgu bulunmadığı değerlendirilerek, tüm sanıkların beraatine karar verilmesi istendi. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan tüm sanıklar beraatlerini istedi.

‘MURAT ÇELİK VE SAZ EKİBİ YARGILANACAK’

Duruşmada savunma yapan Kaplan; “32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de yargılanıyorum. Yargılanmama neden olanlar arkamdaki polisler. Bunlar başlattı, Murat Çelik ve ekibi sürdürdü. Maalesef şimdi birlikte yargılanıyoruz. Mutlaka bir gün göreceksiniz Murat Çelik ve saz ekibi yargılanacak, cezalarını çekecekler. Bana sahte dosya yaptılar” dedi.

‘SİZ DE GÖRECEK VE DUYACAKSINIZ’

Sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından tutuksuz yargılanan sanık Alp Arslan, suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini istedi. Son sözü sorulan Ayhan Bora Kaplan ise, “Bu dava ve diğer dava tamamen kumpas ve mutlaka aydınlanacak. Siz de görecek ve duyacaksınız. Beraatimi istiyorum” dedi.

ARSLAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Mahkeme, yapılan yargılama sonunda tüm sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine ilişkin kesin kanaat oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanık polis memuru Alp Arslan’ın duruşma sırasında verdiği beyanların çelişkili olduğu değerlendirmesinde bulunarak, Arslan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından duruşma sona erdi. Bununla birlikte Ayhan Bora Kaplan’ın Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki suç örgütü davası ve Kaplan’ın tutukluluk hali sürüyor.

ÇELİK DURUŞMADA ARSLAN’I ‘ÜST AKIL’ OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ana davasında yargılanan dönemin Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, 9 Nisan’daki duruşmada; “Benim bir çıkarımım var; bu örgütün elebaşı Ayhan Bora da değil, daha büyük liderleri var. Siyasete sızmışlar maalesef. Bunların üst akılları var. Kim var? Alp Arslan var, organizeden sorumlu” iddialarında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Dava kapsamında sanık Alp Arslan, Ayhan Bora Kaplan’a yaklaşık 250 bin dolar değerinde 7 adet Rolex saat aldırdığı iddiasıyla “rüşvet” suçundan; diğer üç polis ise hesaplarındaki yüksek meblağlar nedeniyle “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılanıyordu.