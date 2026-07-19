Ayı ile yavrusu ağaca tırmanıp kiraz yedi, bir diğeri direkte akıma kapılıp öldü

Trabzon'da yiyecek aramak için yerleşim yerine inen ayılar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Maçka ilçesi Galyan Vadisi'nde bulunan Ergin Mahallesi'ne inen yavru ayı ile annesi, bölgedeki kiraz ağacına çıkarak meyve yedi.

Ayıların ağaçtaki o anları, çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

Bir başka ayı da Çaykara ilçesinde görüntülendi. Yerleşim alanına inerek bir elektrik direğine tırmanan ayı, yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan ayı direkte ölürken, olay yine çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.