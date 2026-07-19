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Ayı ile yavrusu ağaca tırmanıp kiraz yedi, bir diğeri direkte akıma kapılıp öldü

Ayı ile yavrusu ağaca tırmanıp kiraz yedi, bir diğeri direkte akıma kapılıp öldü

19.07.2026 17:43:00
Güncellenme:
DHA
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Ayı ile yavrusu ağaca tırmanıp kiraz yedi, bir diğeri direkte akıma kapılıp öldü

Trabzon'un iki ilçesinde yerleşim yerlerine inen ayılar, yurttaşların cep telefonlarıyla kaydedildi. Maçka ilçesinde anne ayı ve yavrusu kiraz ağacında meyve yedi. Çaykara ilçesinde ise elektrik direğine tırmanan başka bir ayı akıma kapılıp öldü.
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Trabzon'da yiyecek aramak için yerleşim yerine inen ayılar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Maçka ilçesi Galyan Vadisi'nde bulunan Ergin Mahallesi'ne inen yavru ayı ile annesi, bölgedeki kiraz ağacına çıkarak meyve yedi.

Ayıların ağaçtaki o anları, çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

Bir başka ayı da Çaykara ilçesinde görüntülendi. Yerleşim alanına inerek bir elektrik direğine tırmanan ayı, yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan ayı direkte ölürken, olay yine çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. 

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