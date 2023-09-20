Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı
Aykırı haber sitesinin duyurduğu son dakika haberine göre, sitenin genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı.
Aykırı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı.
Haber sitesinden yapılan paylaşımda şöyle denildi:
"Genel yayın yönetmenimiz batuhancolak33 bu sabah gözaltına alındı."
Genel yayın yönetmenimiz @batuhancolak33 bu sabah gözaltına alındı.— Aykırı (@aykiricomtr) September 20, 2023
Çolak'ın neden gözaltına alındığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.
CİNSEL SALDIRI DAVASINDA CEZA ALMIŞTI
Çolak "cinsel saldırı" suçundan yargılandığı davada Temmuz 2022'de 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme cezayı "iyi hal indirimi"yle 1 yıl 8 aya indirmiş ve ertelemişti.
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