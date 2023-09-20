Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 09:18

Güncelleme: 20.09.2023 - 09:30

Aykırı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı.

Haber sitesinden yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Genel yayın yönetmenimiz batuhancolak33 bu sabah gözaltına alındı."

Genel yayın yönetmenimiz @batuhancolak33 bu sabah gözaltına alındı. — Aykırı (@aykiricomtr) September 20, 2023

Çolak'ın neden gözaltına alındığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

CİNSEL SALDIRI DAVASINDA CEZA ALMIŞTI

Çolak "cinsel saldırı" suçundan yargılandığı davada Temmuz 2022'de 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme cezayı "iyi hal indirimi"yle 1 yıl 8 aya indirmiş ve ertelemişti.