Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı

Aykırı haber sitesinin duyurduğu son dakika haberine göre, sitenin genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 09:18
Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı
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Aykırı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı. 

Haber sitesinden yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Genel yayın yönetmenimiz batuhancolak33 bu sabah gözaltına alındı."

Çolak'ın neden gözaltına alındığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. 

CİNSEL SALDIRI DAVASINDA CEZA ALMIŞTI

Çolak "cinsel saldırı" suçundan yargılandığı davada Temmuz 2022'de 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme cezayı "iyi hal indirimi"yle 1 yıl 8 aya indirmiş ve ertelemişti.


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Aykırı Batuhan Çolak

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