'Ayla' ve 'Müslüm'ün yapımcısı Mustafa Uslu ve kızı Ecem Uslu'ya tehdit iddiası: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin, haraç almak amacıyla ev ve iş yerlerini kurşunladıkları ve tehditle para toplamaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

MUSTAFA USLU VE KIZINA TEHDİT İDDİASI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında film yapımcısı Mustafa Uslu ile influencer kızı Ecem Uslu’ya telefonla tehdit mesajları göndererek para istedikleri öne sürülen 4 şüphelinin de bulunduğu belirtildi.

Mustafa Uslu ve Ecem Uslu, tehditlerin ardından polise şikâyette bulunmuştu.

Uslu, şikâyetinde yurt dışı numaralardan kendisine mesaj gönderen bir kişinin, “A.S.’ye olan borcunu ödeyeceksin. 3,5 milyon Euro’yu vereceksin. Yoksa sen bilirsin” dediğini aktarmıştı.

ESKİ DAMADI DA GÖZALTINA ALINDI

Mustafa Uslu'nun daha önce davalık olduğu emlak danışmanı A.S., A.S.'nin ortağı S.S. ve eski damadı F.D.'den şüphelendiğini belirterek bu isimleri polise verdiği kaydedildi.

Polis ekipleri, tehdit ve zorla para isteme iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski damat F.D. ile emlak danışmanı A.S. ve ortağı S.S.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İşlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.