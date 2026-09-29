‘Ayla’ ve ‘Müslüm’ün yapımcısı Mustafa Uslu’ya tehdit: 3,5 milyon Euro istedikleri iddia edildi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde meydana gelen 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerin saha ve takip çalışmaları sonucunda olaylar arasındaki bağlantılar tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

12 AYRI OLAYIN BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKARILDI

Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, soruşturma kapsamındaki tehdit ve kurşunlama olaylarına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

YAPIMCI MUSTAFA USLU'DAN 3,5 MİLYON EURO İSTEDİKLERİ İDDİASI

Gözaltına alınanlar arasında “Ayla” ve “Müslüm” filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu ile sosyal medya fenomeni kızı Ecem Uslu'dan haraç istediği öne sürülen 4 şüphelinin de bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin Uslu ve kızından 3,5 milyon Euro istediği iddia edildi.

ŞÜPHELİLER ARASINDA ESKİ DAMADI DA VAR

Söz konusu şüpheliler arasında Ecem Uslu'nun eski eşi F.D., F.D.'nin ortağı S.A. ile daha önce Mustafa Uslu'yla 100 milyon liralık alacak nedeniyle davalık olduğu belirtilen gayrimenkul danışmanı A.S.'nin bulunduğu aktarıldı.

Mustafa Uslu'nun daha önce eski damadı F.D. ve ortakları hakkında kendisine yönelik tehditler nedeniyle polise başvurarak şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.