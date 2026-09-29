'Aylin Güler' davasında mahkemeye sunuldu: Taksi kamerasında 1 dakikalık kesinti

İzmir’de boşanma aşamasındaki eşi Aylin Güler’i darbedip zorla alıkoyduğu ve 4’üncü kattaki balkondan ittiği iddiasıyla yargılanan Okan Güler ile beraberindeki Atılım Ekren ve Emine Acar Ekren’in davası görüldü. İddianameye göre olay 11 Mart 2026’da Karabağlar’da yaşandı. Güler, eşi Okan Güler ve beraberindeki kişiler tarafından ticari taksiyle takip edildi.

Taksi şoförü durumu fark ederek polisi ararken, şüpheliler Güler’i zorla araçtan indirip kendi araçlarına bindirdi. Güler’in araç içinde darbedildiği, silahla tehdit edildiği ve daha sonra götürüldüğü evde de şiddetin sürdüğü belirtildi. Güler, evin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Okan Güler hakkında eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yağma, zincirleme tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama ve ısrarlı takip suçlarından ceza isteniyor.

Okan Güler ile olayda birlikte hareket ettikleri iddia edilen Atılım Ekren hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıla kadar hapis, Emine Acar Ekren hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

KAMERA KAYDINDA BİR DAKİKALIK KESİLME

Duruşmada taksiye ait kamera görüntülerine ilişkin inceleme tutanağı mahkemeye sunuldu. Tutanakta, olay günü Aylin Güler’in bulunduğu sokağa dönen ticari taksinin kamera kaydında yaklaşık bir dakikalık kesilme olduğu belirtildi.

Karabağlar Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından hazırlanan kamera görüntüsü inceleme tutanağında, olayda adı geçen taksinin iç ve dış kamera kayıtlarının incelendiği belirtildi. Belgede, söz konusu görüntü kaybının ardından taksiye ait kamera kayıtlarının incelenmesine devam edildiği aktarıldı.

Davada üç sanığın tutukluluk halinin devamına, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi, 112 ve 183 çağrı kayıtları ile taksiye ait SD kartın incelenmesi ve ATK raporunun beklenmesi için duruşmanın 19 Ocak saat 10.00’a ertelenmesine karar verildi.

SANIK 'İNTİHAR' DEDİ

Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, Aylin Güler’in 11 yıllık evliliği boyunca fail hakkında 56 kez şikayetçi olduğunu söyledi. Güler’in daha önce de boşanma davası açtığını belirten Osmanoğulları, bu davaların tehdit, şantaj ve korkutmayla geri çektirildiğini öne sürdü.

Osmanoğulları, Aylin’in olay günü araca bindikten sonra darbedildiğini, biber gazı sıkıldığını ve ortak tanıdıklarının evine götürüldüğünü belirterek, “Evin içinde de şiddet uyguluyor ve uyguladığı şiddetin arkasında Aylin’i dördüncü kattan aşağıya atıyor. Aylin bir arabanın üzerine düştüğü için hayatta” dedi.

Sanığın ise mahkemede Aylin’i balkondan kendisinin atmadığını, intihar ettiğini ve psikolojik sorunları olduğunu öne sürdüğünü aktaran Osmanoğulları, olayın hem sanığın hem de Aylin’in ifadelerinde farklı şekilde yer aldığını söyledi.

Duruşmada Aylin Güler’in yaklaşık 8 yaşındaki kızı da pedagog eşliğinde tanık olarak dinlendi. Osmanoğulları, çocuğun “Babam benim köpeğimi döverek öldürdü” dediğini aktararak, bu ifadenin salonda üzüntü yarattığını söyledi.