AYM’den işe iade davaları için emsal karar: 'Aşırı şekilci yaklaşım' hak ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), işe iade davalarında zorunlu arabuluculuk sürecine ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre özel bir güvenlik şirketinde çalışan U.Ö., iş sözleşmesinin feshedilmesinin ardından işe iade talebiyle dava açtı.

İzmir 11. İş Mahkemesi, feshin geçersiz olduğuna hükmederek U.Ö.’nün işe iadesine karar verdi.

İSTİNAF MAHKEMESİ DAVAYI USULDEN REDDETTİ

İşverenin istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi ise arabuluculuk başvuru formunda “işe iade” seçeneğinin işaretlenmediğini ve son tutanaktaki ifadelerin bu talebi tam olarak kapsamadığını belirtti.

Bölge Adliye Mahkemesi bu gerekçeyle dava şartının yerine getirilmediğine hükmederek davayı usulden reddetti.

U.Ö. bunun üzerine adil yargılanma ve mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiğini belirterek AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

AYM OY BİRLİĞİYLE HAK İHLALİ KARARI VERDİ

Başvuruyu değerlendiren AYM, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.

Yüksek Mahkeme, arabuluculuk son tutanağında tarafların işe iade konusunu müzakere ettiklerinin ve bu konuda anlaşamadıklarının kayıt altına alındığına dikkat çekti.

“HAK ARAMAYI ZORLAŞTIRAN AŞIRI ŞEKİLCİ YAKLAŞIM”

AYM, Bölge Adliye Mahkemesinin arabuluculuk başvuru formundaki işaretlemeleri esas alarak vardığı sonucu katı bir yorum olarak değerlendirdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Arabuluculuk son tutanağında işe iade konusunun müzakere edildiğine dair beyanların bulunmasına rağmen Bölge Adliye Mahkemesinin dava şartının gerçekleşmediği yönündeki değerlendirmesi, başvurucunun dava açmasını zorlaştırmış ve arabuluculuk şartına ilişkin kurallar bakımından aşırı şekilci bir yaklaşım sergilenmiştir.”

AYM, söz konusu yorumun başvurucu üzerinde ağır bir külfet oluşturduğunu ve hedeflenen meşru amaçlarla karşılaştırıldığında ölçülü olmadığını belirtti.

YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

Kararın bir örneğinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesine iletilmek üzere İzmir 11. İş Mahkemesine gönderilmesine hükmedildi. Başvurucunun tazminat talebi ise reddedildi.