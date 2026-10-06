AYM’nin ihlal kararının ardından yeniden yargılandı: Eski Eğitim-İş Başkanı Veli Demir beraat etti!

Eski Eğitim-İş Genel Başkanı ve Laiklik Meclisi üyesi Veli Demir’in, 15 Temmuz darbe girişiminin arka planındaki siyasi ilişkileri eleştirdiği açıklamaları nedeniyle açılan davanın yeniden yargılama duruşması Konya 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Eğitim-İş Sendikası yöneticileri, şubeler ve demokratik kitle örgütleri dayanışma sergilemek adına duruşmada yer aldı.

AYM DAHA ÖNCE İHLAL KARARI VERMİŞTİ

Eğitimci Demir, sendika başkanlığı dönemindeki eleştirileri nedeniyle daha önce aynı mahkeme tarafından Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesindeki “hükümeti alenen aşağılama” suçlamasıyla 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezanın kesinleşmesi üzerine dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi (AYM), mahkûmiyetin “ifade özgürlüğü ihlali” olduğuna hükmederek yeniden yargılama yapılması için dosyayı mahkemeye göndermişti.

‘ÜLKEM İÇİN DOĞRULARIMI BİR CEZA İHTİMALİNE FEDA ETMEM’

Demir, savunmasında eleştirilerinin arkasında durduğunu, 200 bin üye ve 1 milyonu aşkın öğretmen adına konuştuğunu belirterek; “Ben neden sanık kürsüsündeyim? FETÖ darbe girişiminden iktidar sorumlu dediğim için buradayım. Yalan mı? Biz Eğitim-İş olarak kurulduğumuz günden beri Fethullah Gülen’in askeri darbe yapma hedefi olduğunu ifade etmiştik. Ben devleti yöneten bir siyasi anlayışı eleştirdim. AKP devlet değil, seçimle işbaşına gelmiş bir siyasi partidir. Bu milletin bana bebekken emanet ettiği çocuğa yurttaşlık bilincini verip hesap sormayı öğreteceğim; ama kendim hesap sormayacağım öyle mi? Cumhuriyet’i anlatacağım ama onu savunmayacağım öyle mi? Ülkem için doğrularımı bir ceza ihtimaline feda etmem” dedi.

‘İKTİDAR DA BU DARBENİN BİR SONUCUDUR’

AKP iktidarını “darbe ürünü” olarak nitelendiren Demir; “Dönemin iktidarına ‘darbe ürünü’ dediğim için buradayım. 12 Eylül faşist askeri darbesinin Türkiye’deki dinci, şeriatçı yapıları iktidara taşıdı; sol, sosyalist, Atatürkçü düşüncenin önünü kesti. İktidar da bu darbenin bir sonucudur. Eğitim-İş 12 Eylül 2010 Referandumu’nu demokrasiye darbe girişimi olarak tanımlamış ve kamuoyunu bu konuda aydınlatmak için büyük uğraş vermiştir. Hani şu AKP’nin hazırladığı ve FETÖ liderinin öncesinde ‘İmkan olsa mezardakileri bile kaldırarak referandumda evet oyu kullandırmak lazım’ dediği ve sonrasında yargı kurumlarını müritleri ile kuşattığı referandumdan bahsediyorum. AKP bizlerin demokrasiye darbe girişimi olarak ifade ettiğimiz referandum sürecinin meyvelerini yemiş, sonra bu sürecin kendisini de mağdur ettiğini iddia etmiştir” ifadelerini kullandı.

DEMİR BERAAT ETTİ

Demir savunmasını; “Önünüzde Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı var. Bu kararın gerekçesi doğrultusunda önceki mahkumiyetin ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılmasını, beraatime karar verilmesini talep ediyorum. Talebim bağış değil, hakkın sahibine verilmesi talebidir” sözleriyle tamamladı. AYM'nin bağlayıcı kararı ve yasal unsurların oluşmaması kapsamına dosyayı değerlendiren mahkeme heyeti, Demir hakkında beraat kararı verdi. ANKARA