AYM’nin iptal ettiği süresiz nafaka düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı: Kadınlardan itiraz

Anayasa Mahkemesi (AYM); 4 Haziran’daki Genel Kurul gündeminde Antalya 12. Aile Mahkemesi’nin başvurusu üzerine verdiği iptal kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece iptal hükmüyle ilgili yasal düzenleme yapılması adına verilen dokuz aylık süre başladı.

'ASIL EŞİTSİZLİK EVLİLİĞİN İÇİNDE BAŞLIYOR'

Mor Dayanışma Temsilciler Meclisi Üyesi Avukat Sezen Ezer, nafaka tartışmasının yalnızca boşanma sonrasındaki ödemeler üzerinden yürütülemeyeceğini belirterek kadınların ekonomik eşitsizliğinin evlilik içinde başlayan karşılıksız bakım emeğiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ezer, “Bu eşitsizlik tartışmasını yalnızca boşanma sonrasında ödenen nafaka üzerinden kuramayız. Çünkü asıl eşitsizlik boşanmayla değil, evliliğin içinde başlıyor” dedi.

Kadınların evlilik boyunca ev işleri ile çocukların, yaşlıların ve hastaların bakımını büyük ölçüde karşılıksız olarak üstlendiğini söyleyen Ezer, “Kamusal bakım hizmetlerindeki eksikliği kadınların ücretsiz emeği kapatıyor. Kadın bu nedenle çalışma yaşamından ve kamusal alandan çekiliyor; eğitiminden, mesleğinden, gelirinden ve sosyal güvencesinden vazgeçmek zorunda kalıyor. Boşanma geldiğinde kadından, ‘artık kendi geçimini sağla’ denerek yıllardır dışında kaldığı çalışma hayatına hemen dönmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

‘EŞİT KOŞUL YOK’

Boşanma sonrasında da bakım sorumluluğunun kadınların üzerinde kaldığını vurgulayan Ezer, “Çocukların velayeti ve günlük bakım sorumluluğu çoğunlukla yine kadınlarda kalıyor. Yıllarca çalışmamış, mesleki deneyimi kesintiye uğramış, sosyal güvencesi oluşmamış ve çocuk bakımını tek başına sürdüren bir kadının erkekle eşit koşullarda olduğunu söyleyemeyiz. Bunu kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılardan ve kadınları aile içindeki bakım rolü üzerinden tanımlayan aile yılı, aileyi güçlendirme politikalarından ayrı düşünemeyiz” diye konuştu.