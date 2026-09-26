Cumhuriyet Gazetesi Logo
AYM önündeki emekli eyleminde yaşamına son vermişti: Ali Şekeroğlu son yolculuğuna uğurlandı

AYM önündeki emekli eyleminde yaşamına son vermişti: Ali Şekeroğlu son yolculuğuna uğurlandı

26.09.2026 15:57:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
AYM önündeki emekli eyleminde yaşamına son vermişti: Ali Şekeroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da emeklilerin seyyanen zam talebiyle düzenlediği eylem sırasında yaşamına son verme girişiminde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden emekli polis Ali Şekeroğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Şekeroğlu’nun cenazesi, Ahi Mesud Söğüt Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara’da Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde emeklilerin düzenlediği eylem sırasında yaşamına son verme girişiminde bulunan ve hastanede hayatını kaybeden emekli polis Ali Şekeroğlu toprağa verildi.

Şekeroğlu’nun naaşı, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı’ndan kızı ve damadı tarafından teslim alındı.

ELVANKÖY MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Ali Şekeroğlu için öğle namazının ardından Ahi Mesud Söğüt Camii’nde cenaze namazı kılındı. Şekeroğlu’nun cenazesi daha sonra Elvanköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye Şekeroğlu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ile milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun da katıldı.

Image

NE OLMUŞTU?

Emekli dernekleri ve emekli memurlar, seyyanen zam taleplerini dile getirmek amacıyla 25 Eylül’de Ankara’da Anayasa Mahkemesi önünde bir araya gelmişti.

Eylem sırasında emekli polis Ali Şekeroğlu yaşamına son verme girişiminde bulunmuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

İlgili Konular: #Ankara #intihar #Emekli #Polis memuru

İlgili Haberler

Polis intiharlarında dikkat çeken tablo: İki emekli, üç görevli polis intihar etti!
Polis intiharlarında dikkat çeken tablo: İki emekli, üç görevli polis intihar etti! Ankara, Şırnak, Tekirdağ ve Kocaeli’den peş peşe polis ve emekli polislerin yaşamına son verdiği haberleri geldi. Ankara’da AYM önündeki emekli eyleminde yaşamına son verme girişiminde bulunan Ali Şekeroğlu hastanede hayatını kaybederken, aynı gün Çevik Kuvvet’te henüz iki aydır görev yaptığı belirtilen bir polis memurunun da yaşamına son verdiği bildirildi.
Emekli polis AYM önünde intihar etmişti... Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Şekeroğlu mesajı: 'Vicdan bitti. Ahlak bitti...'
Emekli polis AYM önünde intihar etmişti... Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Şekeroğlu mesajı: 'Vicdan bitti. Ahlak bitti...' Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında yaşamına son verme girişiminde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden emekli polis Ali Şekeroğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çeken İmamoğlu, İBB yönetimi ve belediyelere de çağrıda bulunarak, “Yeter artık! Bir canımızı daha yitirmeye tahammülümüz yoktur” dedi.
AYM önündeki eylemde intihar etti: Emekli polisin son mesajları ortaya çıktı
AYM önündeki eylemde intihar etti: Emekli polisin son mesajları ortaya çıktı Ankara’da emeklilerin eylemi sırasında “Emekliyim, geçinemiyorum” diyerek intihar girişiminde bulunan emekli polis Ali Şekeroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emekli polis memurunun intiharından önce yanındakilere 'Torunum oldu, ona altın takamadım' dediği belirtildi.