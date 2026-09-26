AYM önündeki emekli eyleminde yaşamına son vermişti: Ali Şekeroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde emeklilerin düzenlediği eylem sırasında yaşamına son verme girişiminde bulunan ve hastanede hayatını kaybeden emekli polis Ali Şekeroğlu toprağa verildi.

Şekeroğlu’nun naaşı, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı’ndan kızı ve damadı tarafından teslim alındı.

ELVANKÖY MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Ali Şekeroğlu için öğle namazının ardından Ahi Mesud Söğüt Camii’nde cenaze namazı kılındı. Şekeroğlu’nun cenazesi daha sonra Elvanköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye Şekeroğlu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ile milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun da katıldı.

NE OLMUŞTU?

Emekli dernekleri ve emekli memurlar, seyyanen zam taleplerini dile getirmek amacıyla 25 Eylül’de Ankara’da Anayasa Mahkemesi önünde bir araya gelmişti.

Eylem sırasında emekli polis Ali Şekeroğlu yaşamına son verme girişiminde bulunmuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.