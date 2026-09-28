AYM önündeki eylemde intihar eden emekli polis Ali Şekeroğlu'nun arkadaşı konuştu: 'Geçinebileceği bir maaş alsaydı aramızdaydı!'

Anayasa Mahkemesi (AYM) önündeki emeklilere seyyanen zam eyleminde beylik tabancasıyla intihar eden emekli polis Ali Şekeroğlu'nun arkadaşı İdris A., açıklamalarda bulundu.

"Zengin mahallelerle yoksul mahalleleri kıyaslar, oradaki insanların yaşadığı sıkıntıları anlatırdı. Memleket meselelerini konuşmayı severdi. Hak ettiği ücreti, ücreti alsaydı biz şimdi bunu yaşamazdık. Ali de bugün yanımızda olurdu. Bu olanlar gerçekten çok acı" dedi.

Emekli polis Ali Şekeroğlu, AYM önündeki emeklilere seyyanen zam eyleminde beylik tabancasıyla intihar etti.

Şekeroğlu'nun maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.

Nefes'in haberine göre; Şekeroğlu'nun mesai arkadaşı şunları söyledi:

"Ali’yle beraber sahada görev yaptık. Kendisi intihar edecek en son kişiydi. Ali vatanını çok severdi. Kendisi Konya Akşehirliydi. Polislik mesleğine çok bağlıydı. Zengin mahallelerle yoksul mahalleleri kıyaslar, oradaki insanların yaşadığı sıkıntıları anlatırdı. Memleket meselelerini konuşmayı severdi."

"HAK ETTİĞİ ÜCRETİ, ÜCRETİ ALSAYDI BİZ ŞİMDİ BUNU YAŞAMAZDIK"

İdris A., sözlerine şöyle devam etti:

“Ali hak ettiği ücreti, ücreti alsaydı biz şimdi bunu yaşamazdık. Ali de bugün yanımızda olurdu. Bu olanlar gerçekten çok acı."