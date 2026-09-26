AYM önündeki eylemde intihar etti: Emekli polisin son mesajları ortaya çıktı

Ankara'da emeklilerin Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde düzenlediği eylem sırasında emekli bir yurttaş, "Emekliyim. Geçinemiyorum. Gelinim işsiz, damadım işsiz" dedikten sonra intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan, iki çocuk babası emekli polis Ali Şekeroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"TORUNUM OLDU, ONA ALTIN TAKAMADIM"

Emekli polisin intihar girişiminde bulunduğu sırada alanda bulunan bir görgü tanığı, "Emeklilerin durumu ortada. Yaşam standartlarımız her geçen gün azalıyor. Doğruluğunu bilmiyorum ama eylemdeki birisi söyledi, intihar girişiminde bulunmadan önce birileriyle konuşurken, 'Torunum oldu, ona altın takamadım' demiş. Bu söz bile emeklinin halini, yaşadıklarını anlatmaya yetiyor" şeklinde konuştu.

"ARTIK BEN BU İŞTEN VAZGEÇTİM"

Öte yandan Şekeroğlu'nun tetiği çekmeden önce cep telefonuyla kaydedilen bir görüntüde, "Artık ben bu işten vazgeçtim" dediği duyuldu.

"AÇLIKLA CEZALANDIRMAYIN, KÜSTÜRMEYİN BİZİ"

Şekeroğlu'nun Ankara'daki eylem öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı:

- "25 Eylül Cuma günü AYM önünde basın açıklaması yapılacak sen yoksa bir kişi eksik olacak ben gelmesem ne olacak deme! Birlikten kuvvet doğar. Anayasal hak olan insan gibi yaşamak ve geçinebilmek için sesimizi duyuralım. Sen içimizdeki haykırışlarımızı duyuyorsun Allah'ım. Devletimizi ve bizleri yönetenler de duysun. Amin."

- "Vatan sevgimizi kimse sorgulayamaz, ancak açlıkla da cezalandırılamaz. Küstürmeyin bu fedakar insanları..."

- "Ne mutlu ki hem Türk hem de polis olmak şerefine nail oldum. Bizler polislikte çok zor şartlar altında ve yokluk içinde görev yaptık. Emekliliğimizi ise açlık sınırının altında yaşıyoruz. Yine de geriye dönüp bakıyorum ki iyi ki polis olmuşum be diyorum."