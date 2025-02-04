Ayna Danışma Merkezi 28. yılını 'Koşulsuz Ebeveynlik' temasıyla kutladı!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 10:52

Güncelleme: 04.02.2025 - 10:53

Ayna Danışma Merkezi’nin 28. yıl dönümü, Muiletişim PR organizasyonuyla, merkezin kurucusu Klinik Psikolog Funda Tekelioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. "Anne Influencer Buluşması" adıyla düzenlenen etkinlikte, "Koşulsuz Ebeveynlik" teması ele alındı.

Etkinlik, ebeveynlerin bilinçli bir şekilde çocuklarını yetiştirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendi. Klinik Psikolog Funda Tekelioğlu’nun koşulsuz ebeveynlik konusundaki anlatımı, ebeveynlerin çocuklarıyla olan bağlarını derinleştirmelerine ve daha anlayışlı bir yaklaşım benimsemelerine rehberlik etti.

Ayna Danışma Merkezi ve Anya Yayın’ın iş birliğiyle gerçekleşen buluşma, ebeveynlere hem profesyonel destek hem de yayıncılık anlamında kapsamlı bir rehberlik sundu. Ayna ve Anya’nın birbirini tamamlayan yapısını vurgulayan etkinlik, ebeveynlik sürecine dair derin bir farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Katılımcılar için unutulmaz bir deneyim sunan bu özel etkinlik, ebeveynlerin kendilerini ve çocuklarını daha iyi tanımalarına katkı sağlayarak, daha sağlıklı aile ilişkilerinin temelini atmalarına yardımcı oldu.