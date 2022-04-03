Aynı mahallede 3 yangın birden
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde gece yarısı 3 ayrı noktada araç ve ev yangınları korkuttu. Yangında kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi’nde gece yarısı 3 ayrı noktada büyük çaplı 1 otomobil ve 2 ev yangını meydana geldi.
EKİPLER ALARMA GEÇTİ
Yangın sonrası mahalleli sokağa dökülürken, çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için seferber oldu.
Yanan araç ve iki bina büyük hasar gördü. Yangının kundaklama olma şüphesi üzerinde duruluyor. 3 ayrı yangınla ilgili jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İlgili Haberler
- Balıkesir'de orman yangını!
- Çorum'da 2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
- Çorum'da 2 orman yangını: 11 hektar alan zarar gördü
Video Haberler
- Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti
- Bulgaristan vatandaşları Edirne'den sonra Tekirdağ'da
- Çorum'da 2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
- Vücudu yanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
- Erkekler pas vermeyince belediye başkanını çağırdı
- Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti
- Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor iddiası
- İYİ Parti'den zeytinliklerin kesilmesine protesto
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Yengeme kötü davranıyorsun diyerek kardeşini vurdu
En Çok Okunan Haberler
- Polise ateş açan şahıs vuruldu
- Yeni Şafak yazarı laikliği hedef aldı
- Yusuf Yazıcı'yı tutabilene aşk olsun...
- Kocaelispor'da gergin anlar! Polis devreye girdi...
- Hakem durumu sonradan fark etti...
- İstanbul'da iş yeri önünde patlama
- 'Avrupa'dan Rusya çağrısı: 'Failler hesap verecek'
- Bir altın madadalya da Murat Fırat'tan!
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Rusya'nın Ukrayna'daki hamleleri çekilme mi?