Aynı mahallede 3 yangın birden

03 Nisan 2022 Pazar, 19:07

Edinilen bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi’nde gece yarısı 3 ayrı noktada büyük çaplı 1 otomobil ve 2 ev yangını meydana geldi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Yangın sonrası mahalleli sokağa dökülürken, çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için seferber oldu.

Yanan araç ve iki bina büyük hasar gördü. Yangının kundaklama olma şüphesi üzerinde duruluyor. 3 ayrı yangınla ilgili jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.