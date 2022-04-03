Aynı mahallede 3 yangın birden

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde gece yarısı 3 ayrı noktada araç ve ev yangınları korkuttu. Yangında kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.

(İHA)
03 Nisan 2022 Pazar, 19:07
Aynı mahallede 3 yangın birden
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi’nde gece yarısı 3 ayrı noktada büyük çaplı 1 otomobil ve 2 ev yangını meydana geldi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Yangın sonrası mahalleli sokağa dökülürken, çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için seferber oldu.

Yanan araç ve iki bina büyük hasar gördü. Yangının kundaklama olma şüphesi üzerinde duruluyor. 3 ayrı yangınla ilgili jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Yangın

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler