2016 yılında İstanbul'da hayatını kaybeden eski Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur'un cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Aynur Kanbur kimdir? Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur neden öldü?

AYNUR KANBUR KİMDİR?

Aynur Kanbur, bir dönem Türkiye'de popüler olan Mezdeke dans grubunun üyelerinden biri olarak tanınıyordu. Sahne performanslarıyla dikkat çeken Kanbur, 2016 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayet dosyası uzun yıllar çözülemezken, son gelişmelerle birlikte soruşturma yeniden gündeme geldi.

AYNUR KANBUR NEDEN ÖLDÜ?

90'lı yılların en ünlü oryantal dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur 26 Mart 2016'da çöp atmak için kapısını açtığı İstanbul Şişli'deki evinde tabancayla vurularak öldürüldü.

O dönem 49 yaşında olan kadına 6 el ateş edildi. Kurşunlardan 5'i Kanbur'un vücuduna, 1'i de yüzüne isabet etti.

Katilin güvenlik kameralarına yansıdığı tek noktadan alınan görüntü ise yerli - yabancı olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmesine rağmen onu yakalamaya yetmedi.

Cinayetin işlendiği yerin 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın da 5 Haziran 2020 tarihinde öldürüldüğü Narçiçeği Sokak olması dikkati çekti.

Aradan geçen 10 yılda ne katil ne de cinayetin sebebi anlaşıldı. Ayrıca her ikisinin de faili meçhul kaldı.

FAİLİ MEÇHUL DOSYA YENİDEN AÇILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, o dönem 49 yaşında olan Aynur Kanbur'un öldürülmesine ilişkin dosyayı raftan indirdi.

Yeniden inceleme başlatıldı. Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile azmettirici oldukları değerlendirilen F.K. ve S.K. isimli şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda B.G., F.K. ve S.K. gözaltına alındı.