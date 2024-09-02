Ayrıldığı eşiyle görüşmek için kendisini eve kilitledi

Yayınlanma: 02.09.2024 - 10:38

Güncelleme: 02.09.2024 - 10:38

Ali Rıza G, Ilı Caddesi'ndeki evinin önünde park halindeki aracının üzerine, aracın ve evin benzinle dolu olduğunu, kendisinden ayrılan eşi Perihan G. ile 3 saat içinde telefonla görüşmezse evini ve arabasını patlatacağına belirten not astı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, Ali Rıza G'yi ikna etmek için çalışmalara başladı.

Ali Rıza G'nin zaman zaman pencereden polislere "Size gelmeyin demedim mi?", Beni durduramazsınız" şeklinde bağırdığı işitildi.