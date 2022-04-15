Ayrıldığı sevgilisini otopark çıkışında bekleyip, darbetti

15 Nisan 2022 Cuma, 07:25

Olay, saat 23.00 sıralarında Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Duran A., ayrıldığı sevgilisi Melike E.’yi katlı otopark çıkışında bekledi.

Melike E.’yi görür görmez tartışmaya başlayan Duran A., ardından Melike E.'yi darbetti. Yoldan geçen bir kişi olaya müdahale ederken, durum polise bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Duran A. ile Melike E.'yi sağlık raporu için hastaneye götürdü.

Melike E. ve Duran A., daha sonra ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Melike E. şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.