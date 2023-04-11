Ayrılma aşamasında olduğu kadını öldürüp eğlenmeye gitti

İzmir’in Konak ilçesinde bir kişi, ayrılma aşamasındaki olduğu kadını amcasının işyerine götürüp bıçaklayarak öldürdü. Cinayeti işledikten sonra eğlence mekanına giderek eğlendiği öğrenilen zanlı, daha sonra sabah saatlerinde Karşıyaka ilçesinde polis merkezine giderek suçunu itiraf etti ve teslim oldu.

İHA
Yayınlanma: 11.04.2023 - 16:02
Ayrılma aşamasında olduğu kadını öldürüp eğlenmeye gitti
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Tarihi Kemeraltı Çarşısı 846 sokakta bulunan bir iş hanında; edinilen bilgiye göre İ.K. (31), ayrılma aşamasındaki Zehra Kalmaz (19) ile konuşmak için yurt dışında olan amcasının işyerine çağırdı.

Adrese giden Zehra Kalmaz ile İ.K. arasındaki tartışanın zamanla kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., yanındaki bıçakla Zehra Kalmaz’ı yaralayarak olay yerinden kaçtı.

ÖLDÜRÜP EĞLENCE MEKANINA EĞLENMEYE GITMIŞ

Sabah saat 10.30 sıralarında ise İ.K.’nin Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğine giderek Zehra Kalmaz'ı öldürdüğünü itiraf etti.

Cinayet zanlısı kocanın polis verdiği ifadede Kalmaz'ı bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından bir eğlence mekanına giderek eğlendiğini söylediği ve suçunu itiraf etmek için karakola geldiğini söylediği öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İ.K.’nin polis merkezinde suçunu itiraf etmesinin ardından adrese giden polis ekipleri, Zehra Kalmaz’ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, 3 yerinden bıçaklandığı öğrenilen Kalmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

19 yaşındaki Kalmaz’ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin Emniyet'teki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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