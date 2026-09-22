Ayşe İnceyol davasında karar... Aksu'ya ağırlaştırılmış müebbet ve ayrı ayrı iki müebbet: Tasarlama kabul edilmedi!

Muş’un Korkut ilçesinde Ayşe İnceyol ile babası Musa ve ağabeyi Neytullah İnceyol’un öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Ahmet Aksu hakkında karar çıktı.

Cihan Oral’ın yurt dışında bulunması ve iade sürecinin sonuçlanmaması nedeniyle dosyanın Aksu yönünden ayrılmasının ardından görülen duruşmada mahkeme, Aksu’ya Ayşe İnceyol’u öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, babası Musa ve ağabeyi Neytullah İnceyol’u öldürmekten ise ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi.

İnceyol ailesinin annesine yönelik eylem nedeniyle de 20 yıl hapis cezasına hükmedildi. Aksu ayrıca konut dokunulmazlığının ihlali suçundan da her bir kişi yönünden cezalandırıldı.

Muş Korkut’ta Ayşe İnceyol’un iki yıl önce Cihan Oral tarafından sokak ortasında kaçırılarak cinsel saldırıya maruz bırakılmasının ardından sığındığı aile evine düzenlenen saldırıda İnceyol ile babası Musa ve ağabeyi Neytullah İnceyol katledildi.

Olayın ardından firar eden Cihan Oral ile saldırı günü yanında olduğu öne sürülen Ahmet Aksu’nun yargılandığı davada, tutuklu sanık Ahmet Aksu hakkında savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

Cihan Oral’ın yurtdışında bulunması ve yargılamasının yapılamaması nedeniyle kasten öldürme dosyası sanıklar yönünden ayrıldı. Oral hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

DAVADA KARAR

Oral’ın Fransa’da bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Türkiye’ye iadesi için girişimde bulunuldu ancak Oral’ın yakalanması ve iade sürecine ilişkin henüz bir sonuç alınamadı. Oral’ın dosyasının ayrılmasının ardından Ahmet Aksu yönünden devam eden davada bugün karar çıktı.

Mahkeme, Aksu’ya Ayşe İnceyol’u öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, Musa İnceyol ve Neytullah İnceyol’u öldürmekten ise ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi.

Saldırıda ağır yaralanan Ayşe İnceyol’un annesine yönelik eylem nedeniyle de Aksu hakkında 20 yıl hapis cezasına hükmedildi. Aksu ayrıca konut dokunulmazlığının ihlali suçundan da cezalandırıldı.

Davayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Çisel Demirkan, mahkemenin “tasarlayarak öldürme” suçlamasını kabul etmediğini belirterek karara itiraz edeceklerini söyledi.

Demirkan, “Her şekilde biz karara itiraz edeceğiz. Çünkü diğer suçlar bakımından daha ağır bir ceza alması gerekir. Tasarlama açıkça var” dedi.

Kararın kendileri açısından ümit verici olduğunu ancak cezaların bazı yönlerden yetersiz kaldığını ifade eden Demirkan, “En azından bizim açımızdan ümit verici bir karar olmuş oldu. Ama itiraz edeceğiz” diye konuştu.

Cihan Oral’ın halen yakalanamamış olmasına da tepki gösteren Demirkan, “Cihan’ın hâlâ iade edilememesi, bulunamaması ve buraya kadar çözümün bulunamaması adaletin eksik bırakılmasından kaynaklı. Ailenin rahat edebilmesi için, toplumun rahat edebilmesi için Cihan’ı bir an önce bulup cezalandırılması gerekiyor. Kanun karşısına çıkarılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘ANNESİNE VERİLEN 20 YILA DA İTİRAZ EDECEĞİZ’

Demirkan, saldırı sırasında ağır yaralanan Ayşe İnceyol’un annesine verilen 20 yıl hapis cezasına da itiraz edeceklerini belirtti.

Demirkan, “Ayşe’nin annesi de o gün çok ciddi yaralandı. Kolunda kalıcı hasarlar oluştu. Ona verilen 20 yıla kesinlikle itiraz edeceğiz. Kadının hayatta kalmış olması, mevcut durumda indirim almasını sağlayacak bir şey değil. Kadın çocuklarını kurtarmaya çalışırken ölümden döndü” dedi.

Ayşe İnceyol’un cinsel saldırıya maruz bırakılmasına ilişkin davanın ise Muş’ta ayrıca devam ettiği belirtildi.