Ayşe Tokyaz cinayeti davasında kritik gün... Sanık avukatlarından istifa kararı!

Küçükçekmece'de 13 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç (38) tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin zanlı Koç'un da aralarında bulunduğu 9’u tutuklu 11 sanığın yargılanması sürüyor.

MÜTALAADA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Küçükçekmece 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın önceki duruşmasında savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada Cemil Koç hakkında, ‘kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘şantaj’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Koç ile birlikte Ayşe Tokyaz’ın içinde bulunduğu bavulu olay yerinden çıkararak araca koyduğu belirtilen Oğuz Kal hakkında da ‘kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

DİĞER SANIKLAR İÇİN DE CEZA TALEPLERİ

Mütalaada sanık Cemal Arslan hakkında ‘kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar Necmettin Ecer, Erhan Girgin, Barış Can Aydın ve Yusuf Ziya Sancak hakkında ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar, İlker Umut Uğurlu hakkında ise aynı suçtan 9 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

"ADALETE OLAN İNANCI GÜÇLENDİRECEK BİR KARAR BEKLİYORUZ"

Duruşma öncesi konuşan Kadın ve Demokrasi Vakfı avukatı Sinem Ermiş, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada 22 yaşında vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz için adalet talebimizi yinelemek üzere bulunuyoruz. Ayşe'nin hayalleri vardı; sevdikleri, umutları, planları... Henüz hayatının başındaydı. Ancak yaşama hakkı acımasızca elinden alındı. Katil bununla da kalmadı, cansız bedenini bir valizin içinde yol kenarına bıraktı. Bugün bu davanın karar duruşması için geldik. Verilecek karar Ayşe'yi geri getirmeyecek. Annesinin, babasının, kardeşlerinin acısını sona erdirmeyecek. Ayşe'nin yarım kalan hayatı devam etmeyecek. Ancak adaletin yerini bulması, geride kalanların acısını bir nebze olsun hafifletecek ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için topluma güçlü bir mesaj verecektir. Ve biz o kararın, Ayşe'nin ailesinin ve toplumun adalete olan inancını güçlendirecek hakkaniyetli bir karar olmasını bekliyoruz. KADEM olarak başka Ayşelerin öldürülmemesi ve her kadının güven içinde yaşayabileceği bir dünya için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

"SANIK AVUKATLARI 2 GÜN ÖNCE İSTİFALARINI VERDİLER"

Esra Tokyaz ise, şunları kaydetti:

"Biz verilecek kararı bekliyoruz. Umarım da bugün bir karar çıkar. Mahkemede sergiledikleri bütün hareketler de öngörülür, ona göre bir cezai uygulanır. Bugün yine sanık savunmasını yapacak son kez, yani umarım son kez. Çünkü işte Ayşe'nin aslında otopsisini sayacak. Kendi somut delil olarak onları söylüyor çünkü. Yani Ayşe beyin kanaması ve kafa travmasıyla hayatını kaybetti. Nazal kemiği ve çenesinde kırıklar var. Uyluk içlerinde yaralanmalar var. Merdivenlerden düştüğünü iddia ediyor ama o gösterdiği merdivenlerden düşmesiyle uyluk içlerinde yaralanmalar olmaz. Yani bunun hiçbir mantıksal ve bilimsel açıklaması olamaz, çünkü bizim tıbbi tablo ortada. Ama yine bunu dinleyeceğiz. Avukatlarında yine değişiklik oldu, 2 gün önce istifalarını verdiler. Bugün umarım ertelenmez ve bugün bir karar çıkar."

Bugün görülecek duruşmada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.