'Ayşe Tokyaz' cinayetinde karar çıktı: Eski polise ağırlaştırılmış müebbet verildi!

Küçükçekmece 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, 9’u tutuklu 11 sanığın yargılandığı Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme, eski polis Cemil Koç’a Ayşe Tokyaz’ı “canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Koç ayrıca “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 5 yıl, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya verme” suçundan 2 yıl hapis ve 5 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

CEMİL KOÇ’A BAŞKA DOSYADAN DA HAPİS CEZASI

Cemil Koç’a başka bir dosya kapsamında “cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 7 yıl hapis cezası verildi.

Koç hakkında ayrıca “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5 yıl hapis cezasına hükmedilirken, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise beraat kararı verildi.

DİĞER SANIKLARA VERİLEN CEZALAR

Davada yargılanan Erhan G. ve Barış Can A., “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yusuf Ziya S.’ye de aynı suçtan 5 yıl hapis cezası verildi. Sanık hakkında başka bir dosyadan aldığı 2 yıl 2 ay 20 günlük ceza nedeniyle mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verildi.

İlker Umut U.’ya “kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Necdet Ç., “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya verme” suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zülfo B. hakkında ise aynı suçtan 1 yıl 9 ay hapis ve 5 bin TL adli para cezasına hükmedildi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE YARDIMDAN BERAAT

Cemal A. ve Mustafa Enes A. hakkında “kasten öldürmeye yardım” suçundan beraat kararı verildi. Umut U. da “görevi kötüye kullanma” suçundan beraat etti.