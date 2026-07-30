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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP'den istifa ettiğini duyurdu

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP'den istifa ettiğini duyurdu

30.07.2026 10:29:00
Güncellenme:
İHA
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP'den istifa ettiğini duyurdu

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP'den istifa ettiğini Balıkesir'de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı.
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

Ergin'in düzenlediği basın açıklamasına CHP Balıkesir İl Başkanı'nın yanı sıra ilçe başkanları, belediye başkanları, Ayvalık Belediye Meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

"UMUDU BÜYÜTMEK İÇİN ÇIKILAN YENİ BİR YOLCULUK"

CHP Balıkesir İl Başkanlığı önünde konuşan Başkan Mesut Ergin, aldıkları kararın bir ayrılık ya da veda olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bunun "ülkenin geleceğine dair umudu büyütmek için çıkılan yeni bir yolculuğun başlangıcı" olduğunu ifade etti.

Ayvalık'a bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Ergin, Cumhuriyet'in temel değerlerine, demokrasiye, hukuka ve millet iradesine olan bağlılığını sürdüreceğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği çağdaş, demokratik ve laik Cumhuriyet idealini savunmaya devam edeceğini dile getiren Mesut Ergin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Yeni bir başlangıcın ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum. Yolumuz açık, umudumuz büyük, geleceğimiz aydınlık olsun."

İlgili Konular: #CHP #ayvalık belediyesi #Mesut Ergin

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