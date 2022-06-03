Ayvalık müzeler kenti olacak

Ayvalık müzeler kenti olacak
Ayvalık Anadolu Uygarlıkları Müzesi, Kırlangıç Yaşam Merkezi’ndeki binada 4 Haziran günü hizmete açılacak.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ayrıca mübadelenin 100. yılında, “Mübadele Müzesi”nin hazırlıklarının da sürdürüldüğünü, kente ardı ardına iki müze birden kazandırmanın gurununu yaşadıklarını söyledi.
Necdet Bezmen küratörlüğünde Ayşe Mina Esen’in koleksiyonundan seçilen 619’u aşkın tarihi eserin Ayvalık’ta ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını vurgulayan Başkan Ergin, “Yeni bir kültürel alanı yaşama geçiriyoruz. Turizm, doğa, meze, zeytinyağı ve gastronomi kültürünün yanında kentimize gelecek kuşaklara bir kültürel miras emanet edeceğiz. Ayvalık, müzeler kenti olarak da bilinecek, tanınacak. Müzede Anadolu’nun değişik yerlerine ait kalkolitik çağdan günümüze kadar tarihlenen eserler sergilenecek. Koleksiyonda pişmiş toprak, gümüş, bronz, demir, kemik, cam, günlük kullanım ve süs eşyaları ile mermerden heykeltıraşlık eserler yer alacak. Müzenin ilgi odağı olmasını bekliyorum” dedi.
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