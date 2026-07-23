Ayvalık’taki orman yangını kontrol altına alındı

Yangına ilk müdahalede 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ve 30 personel görev aldı. Çalışmaların güçlendirilmesi amacıyla bölgeye ayrıca 4 arazöz ile 2 su ikmal aracı daha sevk edildi.

Çamoba halkının da söndürme çalışmalarına katıldığı yangın; kara ve hava ekiplerinin koordineli, hızlı ve etkin müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, özellikle sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaya ve herhangi bir duman ya da yangın belirtisini vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeye çağırdı.