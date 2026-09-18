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Aziz İhsan Aktaş’a suikast iddiasıyla 13 aydır tutuklulardı: Yılmaz ve Duman hakkında tahliye kararı

Aziz İhsan Aktaş’a suikast iddiasıyla 13 aydır tutuklulardı: Yılmaz ve Duman hakkında tahliye kararı

18.09.2026 23:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Aziz İhsan Aktaş’a suikast iddiasıyla 13 aydır tutuklulardı: Yılmaz ve Duman hakkında tahliye kararı

Aziz İhsan Aktaş’a yönelik suikast hazırlığında bulundukları iddiasıyla tutuklu bulunan Selahattin Yılmaz ve Cem Duman hakkında tahliye kararı verildi.
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Aziz İhsan Aktaş’a suikast iddiasıyla 13 aydır tutuklu bulunan Selahattin Yılmaz ve Cem Duman hakkında, tutukluluğa itiraz üzerine tahliye kararı verildi.

Duman, serbest bırakıldı.

Yılmaz, başka bir dosya kapsamında hükümlü olması nedeniyle cezaevinde kalmaya devam edecek.

DAVA HAKKINDA…

Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin davada, Aziz İhsan Aktaş’a yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunulduğu iddiası ele alınıyor.

Davada 8’i tutuklu 19 sanığın yargılanmasına geçtiğimiz günlerde başlanmıştı. 

İlk duruşmada Aktaş, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin ardından tehdit edildiğini ve bir “ölüm listesinde” yer aldığının kendisine söylendiğini öne sürmüştü.

Aktaş, suikast girişimi nedeniyle koruma altında olduğunu belirterek tüm sanıklardan şikâyetçi olduğunu söylemiş, tutuklu sanık Selahattin Yılmaz ise Aktaş’ın etkin pişmanlık kapsamında ifade vereceğini önceden bilmesinin mümkün olmadığını belirterek suçlamayı reddetmişti. Yılmaz, Aktaş’la arasında husumet bulunmadığını da eklemişti.

Duruşmada savcı tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti.

Mahkeme daha önceki ara kararında tutuklu sanıklardan Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz ve Özgür Kılıç’ın tahliyesine karar vermişti.

İlgili Konular: #dava #Tahliye #Aziz İhsan Aktaş

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