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Aziz İhsan Aktaş davası: Savcı, CHP'li belediye başkanlarının tutukluluklarının devamını istedi

Aziz İhsan Aktaş davası: Savcı, CHP'li belediye başkanlarının tutukluluklarının devamını istedi

10.07.2026 17:19:00
Güncellenme:
Batuhan Serim
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Aziz İhsan Aktaş davası: Savcı, CHP'li belediye başkanlarının tutukluluklarının devamını istedi

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası'nın son tutukluluk incelemesi bugün dosya üzerinden yapılıyor. Duruşma Savcısı, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu tutuklu sanıkların tahliyelerine ilişkin ara mütalaasını sundu. Duruşma Savcısı, tüm isimlerin tutukluluklarının devamını istedi.

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Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası'nın karar celsesinde sona yaklaşıldı. Birkaç hafta içinde karar çıkması beklenen davada son tutukluluk incelemesi bugün dosya üzerinden yapılıyor. 

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında bulunduğu 7 ismin tutuklu yargılandığı davada savcı tahliyelere ilişkin ara mütalaa sundu.

Duruşma Savcısı, tüm isimlerin tutukluluklarının devamını istedi. 

Mahkeme Başkanı'nın kararı bekleniyor. 

7 İSİM TUTUKLU

Dosya kapsamında tutuklu bulunan isimler şöyle:

  1. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat
  2. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
  3. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
  4. Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan
  5. Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka
  6. Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger
  7. Avukat ve Oya Tekin’in eşi Celal Tekin
İlgili Konular: #dava #Aziz İhsan Aktaş

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