Aziz İhsan Aktaş davasında 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı: Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'dan ilk açıklama!

CHP’li 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 5’i tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında kararın açıklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılmış Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’dan ilk açıklama geldi.

Kıymetli Komşularım,



433 gün tutuklu yargılandığım, ailemden, sevdiklerimden ve siz Avcılarlı komşularımdan uzakta geçirdiğim yargılama sürecinin dün itibarıyla sonuna geldik.



Gençliğimin ilk yıllarından itibaren ülkemin geleceği ve bu cennet vatan üzerinde yaşayan her bir… pic.twitter.com/t1aiweLZce — Utku Caner Çaykara (@utkucaykara) August 25, 2026

“İhaleye fesat karıştırma” suçlamasından beraat eden, “rüşvet alma” suçundan ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verilen Çaykara, kararı “haksız” olarak nitelendirerek hukuki sürecin üst mahkemelerde devam edeceğini belirtti.

"TAMAMEN DAYANAKSIZ BİR İDDİA SEBEBİYLE MAHKUMİYETİME HÜKMEDİLDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çaykara, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Komşularım, 433 gün tutuklu yargılandığım, ailemden, sevdiklerimden ve siz Avcılarlı komşularımdan uzakta geçirdiğim yargılama sürecinin dün itibarıyla sonuna geldik.

Gençliğimin ilk yıllarından itibaren ülkemin geleceği ve bu cennet vatan üzerinde yaşayan her bir yurttaşın hakkı için mücadeleden asla kaçınmadım. Bu uzun ve çetin yolun en değerli adımı olan Avcılarlı komşularımızın güveni ve rekor oyuyla seçilerek bu güzel kente hizmet etmeye başladım.

Avcılar’ın sorunlarına çözüm bulmak, Avcılarlıların hakkını gözetmek için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gece gündüz demeden çalışırken, 31 Mart 2024 yerel seçim dönemine ilişkin bir iddia ile tutuklandım ve hemen ardından görevden uzaklaştırıldım.

Bugün geldiğimiz aşamada ise hakkımda atılı ihaleye fesat suçlamalarından beraat ederken, belediye başkan adaylığım döneminde öne sürülen ve tamamen dayanaksız bir iddia sebebiyle 6 yıl 8 ay süreyle mahkûmiyetime hükmedildi.

"KARARIN BOZULACAĞINA İNANCIM TAMDIR"

Hakkımda verilen kararın istinaf ve Yargıtay süreci devam etmekte olup, kararın bozulacağına dair inancım tamdır. Özgürlüğümden mahrum bırakılarak başlatılan süreç sonunda verilen bu haksız karara rağmen masumiyetim de ortaya çıkacaktır.

Ayrıca benimle aynı gün özgürlüğünden mahrum edilen değerli yol arkadaşım, Avcılar Belediye Başkan Yardımcımız Erhan Daka’nın tahliye edilmesi ve ailesine kavuşması bizlere büyük mutluluk yaşatmış, teselli kaynağı olmuştur.

Sürecin ilk gününden itibaren desteğini bir an olsun esirgemeyen, her zaman yanımda olan yol arkadaşlarıma, kıymetli Avcılarlı komşularıma ve ülkemizin her köşesinden bana güvenini ileten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim.

Adalet elbet tecelli edecek, hakikat mutlaka ortaya çıkacaktır."