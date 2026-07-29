Aziz İhsan Aktaş davasında karar günü belli oldu

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında 3. ve karar celsesi bugün itibarıyla tamamlandı.

CHP’li belediye başkanları Rıza Akpolat, Oya Tekin ve Utku Caner Çaykara’nın da aralarında bulunduğu 7 kişinin tutuklulu yargılandığı 200 sanıklı dosyada sona gelindi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada tüm sanık ve avukatlar savunmasını tamamladı.

24 AĞUSTOS'TA YENİDEN BAŞLAYACAK

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, karar için duruşmaya yaklaşık 1 aylık ara verdi.

24 Ağustos'ta Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda karar açıklanacak.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında; Aziz İhsan Aktaş hakkında 103 yıldan 280 yıla kadar, Rıza Akpolat hakkında 86 yıldan 234 yıla kadar, Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere, Utku Caner Çaykara, Kadir Aydar, Oya Tekin ve Celal Tekin hakkında 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da uzun bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiği, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ise bir süre ev hapsinde kaldığı dosya kapsamında yaklaşık 1.5 senedir tutuklu bulunan isimler şöyle:

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan

Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka

Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger

Avukat ve Oya Tekin’in eşi Celal Tekin