Aziz Üstel yaşamını yitirdi

Gazeteci, yazar, televizyon programcısı ve Galatasaray'ın eski yöneticilerinden 80 yaşındaki Aziz Üstel, tedavi gördüğü İzmir'de çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Üstel'in vefat haberini vererek şu ifadeleri kullandı:

"Star Yazar Ailesi"nin çok değerli üyesi Aziz Üstel ağabey bugün İzmir'de vefat etti. Eğilip bükülmedi, inandığı gibi yazdı söyledi. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin başı sağ olsun"

AZİZ ÜSTEL KİMDİR?

1948 doğumlu Aziz Üstel, ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde yayıncılık ve uluslararası ilişkiler eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra çevirmenlik yapan Üstel, Anthony Burgess'in Otomatik Portakal adlı eseri başta olmak üzere çok sayıda kitabı Türkçeye kazandırdı.

Gazetecilik kariyerinde Tercüman ve Günaydın gazetelerinde görev yapan Üstel, TRT'de çeşitli yapımların çevirmenliğini üstlenirken, "Gecenin Konukları" programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Kariyeri boyunca televizyon programları hazırlayan, dizi yazarlığı yapan ve spor yayıncılığı alanında çalışan Üstel, Galatasaray Spor Kulübü'nde de yöneticilik görevinde bulundu.

Üstel son olarak Star gazetesinde köşe yazıları kaleme alıyordu.