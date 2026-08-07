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Aziz Yıldırım'ın kızına yönelik paylaşım yapan kişi hakkında adli kontrol kararı

Aziz Yıldırım'ın kızına yönelik paylaşım yapan kişi hakkında adli kontrol kararı

7.08.2026 16:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Aziz Yıldırım'ın kızına yönelik paylaşım yapan kişi hakkında adli kontrol kararı

Aziz Yıldırım'ın kızına yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Cengiz Y. adlı şüpheli hakkında, “konutunu terk etmemek” adli kontrol kararı verildi.
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 5 Ağustos'ta avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikâyet dilekçesinde, sosyal medya platformunda "2007 Hakan Safi" isimli, 20 üyeden oluşan bir sohbet grubu kurulduğunu, gruba üye hesap kullanıcılarının kendisi ve 18 yaşından küçük kızına yönelik sistematik bir şekilde "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma", "tehdit" ve "hakaret" içerikli paylaşımlarda bulunduğunu iddia etti.

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu sosyal medya hesaplarının tespiti için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında şüpheli Cengiz Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kişi, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

SEVK YAZISINDA "KİŞİSEL VERİ KAPSAMI" DEĞERLENDİRMESİ

Burada savcılığa çıkarılan Cengiz Y., "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Savcılığın sevk yazısında, somut olayda mağdurun ismi ve fotoğrafının kişisel veri kapsamında olduğu, eylemin hukuka aykırı olarak ve mağdurun rızası dışında gerçekleştirildiği belirtildi.

Yazıda, Cengiz Y.'nin, mağdura yönelik, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak" suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, öngörülen ceza miktarı ile olayın oluş şekli de dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Bakırköy Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Cengiz Y.hakkında “Konutunu terk etmemek” adli kontrol tedbiri uygulandığı kaydedildi.

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