Eski AKP Kocaeli Milletvekili ve AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül, tedavi gördüğü hastanede 60 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Azize Sibel Gönül kimdir? Eski AKP Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül neden öldü?

AZİZE SİBEL GÖNÜL KİMDİR?

Azize Sibel Gönül, 12 Ağustos 1966'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitiren Gönül, serbest mimar olarak çalıştı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Mimarlar Odası Genel Sekreteri olarak görev yapan Gönül, 2001'de AKP'nin kuruluşu sırasında partinin Kocaeli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeliği ve İl Kadın Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Gönül, 2003-2007 yılları arasında da AKP Kocaeli İl Yönetimi İl Sekreterliği yaptı.

23. Dönem'de Kocaeli Milletvekili seçilen Gönül, 24. Dönem'de de parlamentodaki görevini sürdürerek, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı olarak hizmet verdi.

Gönül daha sonra, AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı.

AZİZE SİBEL GÖNÜL'İN ÖZEL HAYATI

İyi düzeyde İngilizce bilen Gönül, evli ve 2 çocuk annesiydi.

AZİZE SİBEL GÖNÜL NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir kanser tedavisi gören Azize Sibel Gönül, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.