Baba-oğul, 13 gün arayla koronavirüsten öldü
Bursa'da, hastanede koronavirüs tedavisi gören Adnan Özenoğlu (54) ile babası Selahattin Özenoğlu (80), 13 gün arayla hayatını kaybetti.
İnegöl'de yaşayan Adnan Özenoğlu ile babası Selahattin Özenoğlu, 24 gün önce koronavirüse yakalandı. Baba ile oğlu, İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Adnan Özenoğlu, doktorların müdahalesine rağmen 10 Eylül'de yaşamını yitirdi.
Adnan Özenoğlu’nun cenazesi, İnegöl Orhaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Selahattin Özenoğlu da önceki gün hayatını kaybetti. Selahattin Özenoğlu'nun cenazesi de İnegöl'de oğlu Adnan Özenoğlu’nun yanındaki mezarlıkta defnedildi.
Koronavirüs nedeniyle önce ağabeyini ardından babasını kaybeden ve İnegöl’de faaliyet gösteren özel toplu ulaşım şirketinde genel sekreterlik görevinde bulunan Atakan Özenoğlu (38) ise 13 gün arayla büyük acı yaşadı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Emel Sayın’dan Tarık Akan itirafı
- İbrahim Tatlıses'e hapis cezası
- Bahçeli, Erdoğan'a rest çekti
- Canlı yayında gaz çıkarınca işine son verildi
- Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
- Önce öldürdüler sonra göbek attılar
- Serdar Ortaç'tan skandal ifadeler!
- 7 isim hakkında ihraç kararı
- Öcalan: CHP haklı, bu hukuk dışı