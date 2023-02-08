Baba ve oğlu 56 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 12:35

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 12:35

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Şanlıurfa'da da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki Kaya Apartmanı enkazında AFAD ve Mardin İtfaiye ekiplerince sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, 56 saat sonra 60 yaşındaki Müslüm Kaya ve 27 yaşındaki oğlu Serhat Kaya kurtarıldı.

Kurtarılan baba ve oğlunun, ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.