Baba ve oğlu 56 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yıkılan binanın enkazından bir baba ve oğlu, 56 saat sonra sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Şanlıurfa'da da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki Kaya Apartmanı enkazında AFAD ve Mardin İtfaiye ekiplerince sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, 56 saat sonra 60 yaşındaki Müslüm Kaya ve 27 yaşındaki oğlu Serhat Kaya kurtarıldı.
Kurtarılan baba ve oğlunun, ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD neden yetişemedi?
- Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
- Can kaybı anbean artıyor!
- 'Gelsinler tutuklasınlar'
- AKP'li eski vekil, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Can kaybında büyük artış
- Fuat Oktay Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş' açıklaması
- Muhabir konuşturmadı
- Göçük altında kaç kişi olduğunu açıkladı