Babacan: Ekonomistse haydi düzeltsin ekonomiyi

01 Nisan 2022 Cuma, 14:34

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katılan Babacan, muhalefet liderleriyle gerçekleştirdiği yuvarlak masa toplantılarının kendi genel merkezlerinde de yapıldığını belirterek “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş sürecinin yol haritası üzerinde ortak çalışma yapmaya karar verdik ve ortak bir komisyon kurduk.Seçim güvenliğini sağlamak için komisyon kurmaya karar verdik. Sandıklara sahip çıkmamız gerekiyor. Partiler bunu ortak bir organizasyon şeması içinde yaparsa, hileyi, hurdayı, oyunu önleriz” dedi.

"YAPACAĞIMIZ İŞE UYGUN CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLEYECEĞİZ"

“Geçiş dönemini yönetebilecek, Türkiye'yi parlamenter sisteme götürebilecek, hem meclis hem de cumhurbaşkanı adayı rahat bulunur. Önemli olan ne yapılacağıdır” diyen Babacan, “Önce yapacağımız işi tanımlayacağız. Yapacağımız işe uygun cumhurbaşkanı adayını sürecin sonunda belirleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

"EKONOMİSTSE HAYDİ DÜZELTSİN EKONOMİYİ"

Babacan, Erdoğan’ın ‘ekonomistim’ söylemine ilişkin ise şunları söyledi;

“Sayın Erdoğan ekonomistse, haydi düzeltsin bu ekonomiyi bir an önce. Dört yıldır elini tutan mı var? Dört yıldır tek imzayla bu ülkede istediği her şeyi yapamıyor mu? Düzeltemiyor. Çünkü ‘Ben her şeyi bilirim' diyen hiçbir şey yapamaz. 1994 krizi çıkmıştı. O zaman ülkeyi yöneten de ekonomi profesörüydü. ‘Ben her şeyi bilirim' diye saçma sapan talimatlar verildi. Bir ülkenin başındaki kişi ‘Ben bu işi biliyorum' dediği anda korkun. Kesin yanlış yapacaktır. ‘Bilenlerle konuşuyorum' diyorsa ümitlenin.”

"BOŞUNA KENDİLERİNİ REZİL ETMESİNLER"





İktidar değişikliğinde ne kadar yap-işlet-devret projesi varsa hepsini yargı, yasama ve idari denetime tabi tutacaklarını belirten babacan, “Boşuna hikâye anlatmasınlar. Ben 13 sene bu ülkenin ekonomisini yönettim. Ne numaralar döndüğünü biliyoruz. Boşuna kendilerini ortaya atıp rezil olmasınlar. Günü gelince hepsi ortaya çıkacak” dedi.

"MEVDUAT SAHİPLERİ MAĞDUR DA ESNAF, MEMUR, İŞÇİ MAĞDUR DEĞİL Mİ"

Babacan, bugün itibariyle kur korumalı mevduatın yılda 36 milyar maliyeti olduğunu belirterek, “Sayın Erdoğan bunu açıklarken ‘Mevduat sahipleri mağdur oluyor, biz onların mağdur olmalarını istemiyoruz' dedi. Kur atışından onlar mağdur oluyor da bizim esnafımız, memurumuz, gencimiz, işçimiz, çiftçimiz mağdur olmuyor mu?” diye sordu.

"DÖVİZ OLMAYINCA KUR ARTIYOR"

Dolar kurundaki artışın en önemli sebebinin ülkedeki döviz kıtlığıyla açıklayan Babacan, Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonunun eksi 55 milyar dolara düştüğünü belirtti. Babacan, “Elde döviz olmayınca kur artıyor, kur artınca da A'dan Z'ye her şeye zam geliyor” dedi. Babacan, Hazine'nin borçlanma faizinin ise dün akşam itibariyle yüzde 26'ya çıktığını sözlerine ekledi.