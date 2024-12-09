Babası iple sarkıttı: Düşen gencin durumu kritik

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, babasının içeride unuttuğu anahtar nedeniyle üst kattaki komşularından, yine babası tarafından beline bağlanan iple alt kattaki evlerine sarkıtılan Özcan B. (17), ipin kopması sonucu 3’üncü kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Babası iple sarkıttı: Düşen gencin durumu kritik
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 20:19

Olay, saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi, Doğancı Caddesindeki 4 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. 

2’nci kattaki dairesinin anahtarını evde unutan Ahmet B. (53), oğlu Özcan B.’nin beline ip bağlayıp, 3’üncü kattaki komşularının balkonundan alt kata sarkıtmaya başladı. 

Belindeki ip kopan Özcan B., yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine kafa üstü düştü. Ağır yaralanan genç, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Tedaviye alınan Özcan B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Bursa #genç

İlgili Haberler

Terastan 'düşen' 15 yaşındaki Azra, hayatını kaybetti

Terastan 'düşen' 15 yaşındaki Azra, hayatını kaybetti
Spor kulüplerinden Isparta'da şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı!

Spor kulüplerinden Isparta'da şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı!
Bolu’da talihsiz kaza: Çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Bolu’da talihsiz kaza: Çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler