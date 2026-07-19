Bafra’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Fevzi Çakmak Mahallesi’nde M.D. (27) ile H.Ç. (26) isimli şahısların üzerinde ve 55 JK 021 plakalı araçta yapılan aramada 0,88 gram metamfetamin ele geçirildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine ekipler, Betül T. (23) ile Burak K.’nin (23) ikametinde arama yaptı. Aramada 5,23 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2,08 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili M.D. ve H.Ç. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, Betül T. ile Burak K. ise "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.