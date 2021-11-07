Bağ evinin avlusunda av tüfeği ile öldürüldü

07 Kasım 2021 Pazar, 14:49

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Eğridere Mahallesi Musluk Beli mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası çiftçi Hüseyin Yüksel, 2 arkadaşıyla birlikte bağ evinde alkol aldıktan sonra hava almak için dışarı çıktı.

Bu sırada dışarıdan gelen bir el silah sesiyle irkilerek dışarıya koşan arkadaşları M. D. ve K. G., Yüksel'i avluda kanlar içinde buldu.

Paniğe kapılan arkadaşları Eğridere Mahalle Muhtarı Erdoğan Yavaş'ı arayarak, Yüksel'in kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürüldüğünü bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Jandarma ekipleri, ilk incelemede Yüksel'in av tüfeğinden çıkan saçmalarla yakın mesafeden göğsünden vurulup hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, Yüksel'in arkadaşları M. D. ve K. G.'yi ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Ekiplerin daha sonra olayla ilgili şüpheli olarak S. Y. ve C. S.'yi de gözaltına aldıkları da bildirildi.