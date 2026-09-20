Bağcılar'da 'sosyal medya' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Eylül Cuma günü mahallede bıçakla yaralama gerçekleştiği ihbarı üzerine harekete geçerek kısa sürede olay yerine ulaştı.

Polis tarafından yapılan ilk incelemelerde, olayda M.E.D. (18) ve B.D.'nin (17) bıçaklanarak yaralandığı belirlendi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.E.D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, B.D.’nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYADA BAŞLADI

Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olaya ilişkin yürüttüğü detaylı incelemelerde; olayın herhangi bir çete yapılanması veya uyuşturucu madde alışverişiyle ilgisinin bulunmadığı tespit edildi.

Kavgaya karışan E.B.S. (15) isimli şüphelinin, daha önce sosyal medya üzerinden karşı gruptaki kişilerle tartıştığı, olay günü karşılaşan taraflar arasında çıkan arbedede E.B.S.'nin bıçak kullanarak yaralama olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.B.S. (15), Y.E.B. (14), A.K. (19) ve M.A.A. (16) isimli şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.E.B., M.A.A. ve A.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren E.B.S. (15) tutuklanarak cezaevine gönderildi.