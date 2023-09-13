Bağcılar'da hareketli anlar... İş hanının ortak alanında satış yaptı, çıkarılmak istenince ürünlerini yaktı

Yayınlanma: 13.09.2023 - 09:45

Güncelleme: 13.09.2023 - 10:35

İnönü Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde bir kişi aylar önce cadde üzerinde bulunan iş hanının ortak kullanım alanına ürünlerini yerleştirerek satış yapmaya başladı.

İş hanı yönetimi ise kendisine bu şekilde satış yapamayacağını ve ürünlerini kaldırması gerektiğin bildirdi. İş hanı yönetimi bu gelişmelerin ardından kişinin dükkanları yakarak tehdit ettiğini iddia etti.

Yönetim bugün yine alanı boşaltması gerektiğini söyleyince, bu kişi caddeye çıkardığı ürünlerini ateşe verdi. Yanan ürünleri olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürürken, şüpheli ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından Emniyet'e götürüldü.

KİRA ÖDEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Öte yandan şüpheli ürünlerini yaktığı sırada "Kira veriyorum, dükkanıma giremiyorum. Zabıta müdürünü çağır" diye bağırdı.

Bu sırada çevredekiler, çevreye tehditler savuran kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu görüntülerine yansıdı.