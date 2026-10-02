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Bağdat Caddesi'nde feci olay... İnşaat kaplaması ikiz kardeşlerin üzerine devrildi

Bağdat Caddesi'nde feci olay... İnşaat kaplaması ikiz kardeşlerin üzerine devrildi

2.10.2026 14:57:00
Güncellenme:
DHA
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Bağdat Caddesi'nde feci olay... İnşaat kaplaması ikiz kardeşlerin üzerine devrildi

İstanbul'da inşaatın dış koruma kaplaması, kaldırımda yürüyen ikiz kardeşlerin üzerine devrildi. Kazada yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırılırken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kadıköy ilçesine bağlı Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 28 Eylül Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; caddede yapımı devam eden bir inşaatın dış koruma kaplaması, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen iki kişinin üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kaplamanın altında kalan ve yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

YARALANANLAR İKİZ KARDEŞ ÇIKTI

Kazayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. İnşaat kaplamasının üzerine devrildiği kişilerin ikiz kardeşler Zeynep A. ve emekli öğretmen Ayfer A. olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

İkiz kardeşlerin yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kaldırımda çok sayıda kişinin yürüdüğü sırada inşaatın dış koruma panosunun aniden devrildiği görülüyor. Kaplamanın devrilmesiyle iki kişinin altında kaldığı anlar da kamera kayıtlarına yansıyor.

İlgili Konular: #kadıköy #inşaat

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