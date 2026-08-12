Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Çakır: 'Vali Bey gelsin, işçiyi dinlesin; yasağı görelim bakalım. Dayanabilecek mi o yürek?'

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencilerinin haklarını alma talebiyle başlattıkları eylem, 3. gününde sürüyor.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, eylemlerinin üç gündür sürdüğünü, üç gündür seslerini kimsenin duymadığını, Enerji Bakanlığı önüne gittiklerinde beş dakika içerisinde gözaltına alındıklarını ve gece saat 01.00'e kadar gözaltında tutulduklarını belirtti.

Çakır, "Beş dakikalık meseleyi beş-on saate yayıyorlar. Biz ne yazık ki üç günden beri derdimizi anlatamadık. Ama biz üç yüz gün de olsa bu derdimizi anlatacağız. Çünkü biz haklıyız, biz madenciler olarak inatçıyız. Bu inatçılığımızla burada haklılığımızı bir gün teslim ettireceğiz. Biz ezilenleriz ama hiçbir zaman korkmayanlarız" dedi.

"VALİ BEY GELSİN, İŞÇİYİ DİNLESİN, YASAĞI GÖRELİM BAKALIM"

Ankara Valiliği'nin eylem yasağına tepki gösteren Çakır, şöyle konuştu:

"O Vali Bey, üç ay maaş almasa bana bu emri verebilir mi? O polisler üç ay, beş ay maaş almasa benim karşıma bariyer kurabilir mi? On ay maaş almamış, on üç ay maaş almamış madencilere 'Susun, yasak var.' Bu yasak bir yere kadardı. On üç aydan beri niye varmadı? Vali Bey, bu işçilerin derdini niye dinlemedi? Bu işçiler, oradaki valilere, kaymakamına, belediye başkanına, milletvekiline anlatmadı mı sanıyorsunuz? Herkes anlattı, herkes kulağını tıkadı. Patronun yanına gittiler hepsi. İşçinin yanına gelmediler. Vali Bey gelsin, işçiyi dinlesin; yasağı görelim bakalım. Dayanabilecek mi o yürek? Oradan ahkam kesmek değil, oradan karar vermek değil. O işçinin yanına gelin, görün işçinizin derdini.

Bu yurttaşlar sizin yurttaşlarınız. Siz bu işçilerin vergileriyle orada makamda oturuyorsunuz. O belediye başkanı bu işçilerden oy aldığı için orada oturuyor. Milletvekili bu işçilerden oy aldığı için orada oturuyor. 'Bizi savunun' diyoruz. Ama patronları savunuyorlar. İşçilerini savunmuyorlar. Bir gün gelir, o işçiler de size gereken dersi verir. Biz ders vermesini de biliriz, ders almasını da biliriz."

''BU MESELE BİTMEDEN BURADAN GİTMEYECEĞİZ''

Çakır, kendisinin ve sendika üyelerinin gözaltına alınmaktan korkmadığını belirterek, "Beni burada yüz kere de gözaltına alsanız, bin kere de gözaltına alsanız bu işçileri bırakmayacağız. Bu işçilerin anasının ak sütü gibi helal olan hakkını da alacağız" ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yeniden randevu talep edeceklerini söyleyen Çakır, "Yine gözaltına alabilirsiniz, yine geleceğiz. Bu mesele bitmeden buradan gitmeyeceğiz" dedi.